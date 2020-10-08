Защитник Шахов покидает «Оренбург»

Защитник Виталий Шахов покидает «Оренбург».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 29-летним футболистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Виталий Шахов покидает ФК «Оренбург»



Футбольный Клуб «Оренбург» и защитник Виталий Шахов расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Виталия за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры. pic.twitter.com/YgPBoDD9d4 — ФК Оренбург (@fcorenburg) October 8, 2020

Шахов перешел в «Оренбург» из «Тосно» в 2018 году. Всего за клуб он провел 30 матчей и сделал три результативные передачи.