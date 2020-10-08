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08 октября 15:25
автор: Юрий Нечаев

Защитник Шахов покидает «Оренбург»

В текущем сезоне футболист провел два матча.

Защитник Виталий Шахов покидает «Оренбург».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 29-летним футболистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Шахов перешел в «Оренбург» из «Тосно» в 2018 году. Всего за клуб он провел 30 матчей и сделал три результативные передачи.

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