Матч Россия – Швеция смогут посетить не более пяти тысяч человек

Российский футбольный союз (РФС) сократил разрешенное УЕФА количество зрителей на товарищеский матч Россия - Швеция.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу коммуникации РФС.

«В связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки», - говорится в сообщении.

Напомним, встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», который вмещает чуть более 30 тысяч зрителей. Ранее УЕФА разрешил заполнять стадионы на матчах под эгидой организации до 30% от вместимости арены.

Добавим, что матч Россия - Швеция состоится сегодня, 8 октября. Начало игры в 19:15 мск.