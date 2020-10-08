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08 октября 23:05

Михаил Галактионов: Необходимо подойти к матчу с Эстонией в оптимальном состоянии

Встреча отборочного раунда чемпионата Европы состоится на стадионе «Арена Химки» в пятницу, 9 октября.

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке к матчу с Эстонией.

- Прежде всего, нам необходимо подойти к матчу в оптимальном состоянии - функциональном, психическом и игровом - в конкретный день, в конкретном эпизоде, в конкретной встрече, - приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.

Напомним, что после восьми матче сборная России занимает первую строчку в турнирной таблице группы 5, опережая Польшу, имеющую одну игру в запасе, на одно очко.

источник: РФС
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