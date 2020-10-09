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09 октября 01:00

Вячеслав Колосков: Жалко, что проиграли шведам, но игра сборной мне понравилась

Почетный президент РФС прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче со шведами (1:2).

- Игра нашей сборной мне понравилась, но счет, к сожалению, 1:2. Если бы победитель определялся по количеству голевых моментов, мы бы выиграли за явным преимуществом. А футбол такая штука: вроде бы у тебя полное преимущество, создаешь момент за моментом, а не получается. Жалко, что проиграли, но игра команды мне понравилась, - цитирует Колоскова ТАСС.

Добавим, что 11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией.

источник: ТАСС
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