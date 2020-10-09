Марчелло Липпи: Любопытно посмотреть, какое решение будет принято в отношении «Ювентуса» и «Наполи»

- Никто не ожидал такого всплеска в положительных случаев. Сейчас это очень сложно, но если мы начали сезон с протоколом, который был принят всеми, мы должны продолжать его. Мне любопытно посмотреть, как дисциплинарная комиссия решит проблему «Ювентуса» и «Наполи», потому что они не могут создать прецедент, - цитирует Липпи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что встреча третьего тура чемпионата Италии между туринской и неаполитанской командами, которая должна была пройти 4 октября, признана несостоявшейся из-за отсутствия одной из команд: «Наполи» не поехал в Турин, потому что местная ассоциация здравоохранения приказала команде самоизолироваться после двух положительных тестов, но «Ювентус» и руководство серии A продолжают настаивать на сохранении существующего протокола.