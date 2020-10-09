Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

По информации Marca, 28-летний игрок травмировал поясничные мышцы во время одной из тренировок национальной команды. По этой причине вратарь был вынужден покинуть расположение национальной команды.

Тем самым, футболист не сможет принять участие в матчах Лиги Наций с Англией (11 октября), а также с Исландией (14 октября).

В «Реале» уверены, что Куртуа успеет восстановиться к встрече шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса». Игра запланирована на 18 октября.

В нынешнем сезоне голкипер провел четыре матча за мадридский клуб, пропустил два мяча и три раза отстоял «на ноль».