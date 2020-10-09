ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 11:27
автор: Владислав Корегин

Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не поможет сборной Бельгии в матчах Лиги Наций против Англии и Исландии.

По информации Marca, 28-летний игрок травмировал поясничные мышцы во время одной из тренировок национальной команды. По этой причине вратарь был вынужден покинуть расположение национальной команды.

Тем самым, футболист не сможет принять участие в матчах Лиги Наций с Англией (11 октября), а также с Исландией (14 октября).

В «Реале» уверены, что Куртуа успеет восстановиться к встрече шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса». Игра запланирована на 18 октября.

В нынешнем сезоне голкипер провел четыре матча за мадридский клуб, пропустил два мяча и три раза отстоял «на ноль».

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz полностью откажется от механических коробок на легковых моделяхЗе Луиш перешёл в «Локомотив»Проверка готовности. Россия проведёт контрольный матч со сборной ШвецииБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасота звезды гандбола вызвала бурные эмоции в сети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика