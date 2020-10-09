Юран прокомментировал информацию о переговорах с «Уфой»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время может возглавить «Уфу».

«Я пока не могу об этом говорить», - цитирует специалиста News.ru.

Напомним, последним местом работы Юрана были «Химки». Под его руководством команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России. Специалист был отправлен в отставку перед началом текущего сезона.

7 октября стало известно, что пост главного тренера «Уфы» покидает Вадим Евсеев. Клуб из Башкортостана занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 10 матчах.