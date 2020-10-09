Желько Бувач: В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач сообщил, что в ближайшее время клуб объявит имя нового главного тренера.

«Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры еще идут. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба», - цитирует Бувача Sport24.ru.

Напомним, 29 сентября пост главного тренера бело-голубых покинул Кирилл Новиков. После 10 туров динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

18 октября «Динамо» сыграет в гостях против ЦСКА.