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09 октября 12:37
автор: Юрий Нечаев

В восстановительной тренировке сборной России принимают участие 24 футболиста

Команда продолжает подготовку к матчам Лиги наций.

Сборная России на своей базе в Новогорске проводит восстановительную тренировку после товарищеского матча со Швецией (1:2).

Пресс-служба команды сообщает, что в занятии принимают участие 24 футболиста.

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме по-прежнему изолированы, так как сдали сомнительные тесты на коронавирус. Ранее стало известно, что вчера вечером к национальной команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

Напомним, 11 октября в рамках Лиги наций команда Станислава Черчесова сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией.

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