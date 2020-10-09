В восстановительной тренировке сборной России принимают участие 24 футболиста

Сборная России на своей базе в Новогорске проводит восстановительную тренировку после товарищеского матча со Швецией (1:2).

Пресс-служба команды сообщает, что в занятии принимают участие 24 футболиста.

Началась восстановительная тренировка, в которой принимают участие 24 игрока. После разминки футболисты разделятся на группы в зависимости от проведённого вчера игрового времени и состояния pic.twitter.com/vu6KZa7f5s — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме по-прежнему изолированы, так как сдали сомнительные тесты на коронавирус. Ранее стало известно, что вчера вечером к национальной команде присоединился защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.