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09 октября 12:54
автор: Владислав Корегин

Ростислав Мурзагулов: Скорее всего, «Уфа» представит нового главного тренера 11 октября

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что команда уже определилась с новым главным тренером.

Отметим, что возможными кандидатами на этот пост являются Сергей Юран, Олег Кононов, а также Алексей Стукалов, в данный момент возглавляющий «Велес».

– Ясность с новым главным тренером появилась еще вчера, но человек заканчивает предыдущие проекты, поэтому пока просил не называть имя. У нас будет тренерский штаб более широкий и сбалансированный, чем раньше. Думаю, что представим нового главного тренера команде послезавтра, – цитирует Мурзагулова ТАСС.

7 октября пресс-служба уфимцев объявила о расторжении контракта с Вадимом Евсеевым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший наставник команды Арслан Халимбеков.

После десяти туров Российской Премьер-лиги клуб «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

источник: ТАСС
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