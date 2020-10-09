Сергей Юран: Молодежной сборной России нужен более авторитетный тренер, чем Галактионов

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что молодежная сборная России обязана выходить на чемпионат Европы-2021.

«У нас серьезная, сильная молодежка. Все ребята играют в РПЛ. Никак нельзя допустить того, чтобы не пройти дальше. Это ведь вторая команда страны. Может, стоит подумать о более авторитетном тренере. Не хочу сказать, что Михаил Галактионов тренер плохой. Но заострю внимание, что нужен авторитетный тренер, с именем», — заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, молодежная сборная России возглавляет свою отборочную группу. Команда Галактионова провела восемь матчей и набрала 17 очков. Занимающая второе место сборная Польши имеет в своем активе 16 очков. При этом поляки провели на одну игру меньше.

Сегодня, 9 октября, сборная России встретится с командой Эстонии. Матч начнется в 18:00 мск.