Дмитрий Ульянов: Шишкин перейдет в «Химки»? В первый раз об этом слышу

– Роман Шишкин станет игроком «Химок»? Нет, в первый раз слышу. Ничего не знаю об этом. Пока у нас никаких новичков нет. Мы в процессе переговоров, – цитирует Ульянова Sport24.

Шишкин выступает за «Знамя» с сентября этого года. В составе ногинской команды 33-летний защитник провел четыре встречи. Ранее он выступал за такие команды, как «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Торпедо».

После десяти туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.