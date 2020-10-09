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09 октября 13:38
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Ульянов: Шишкин перейдет в «Химки»? В первый раз об этом слышу

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что защитник ногинского «Знамени» Роман Шишкин может перейти в подмосковный клуб.

– Роман Шишкин станет игроком «Химок»? Нет, в первый раз слышу. Ничего не знаю об этом. Пока у нас никаких новичков нет. Мы в процессе переговоров, – цитирует Ульянова Sport24.

Шишкин выступает за «Знамя» с сентября этого года. В составе ногинской команды 33-летний защитник провел четыре встречи. Ранее он выступал за такие команды, как «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Торпедо».

После десяти туров «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

источник: Sport24
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