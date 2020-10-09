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09 октября 13:40
автор: Юрий Нечаев

Ле Таллек не сможет играть за сборную России

В РПЛ футболист выступал за «Мордовию».

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, получивший российское гражданство, не сможет играть за сборную России.

Об этом сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

«Неважно, сколько у человека гражданств. Если футболист заигран за национальную сборную в матчах категории «А», то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке. Допустим, страны такой больше нет. В молодежных сборных тоже есть турниры категории «А», - цитирует юриста «РИА Новости».

Международным матчем категории «А» считается игра между двумя командами ФИФА, которые выставили на него свои первые сборные. Ле Таллек провел четыре матча в составе сборной Франции для футболистов не старше 20 лет.

Напомним, с 2014 по 2016 год футболист играл за «Мордовию». В 46 проведенных матчах он отметился одним забитым мячом.

В текущем сезоне 30-летний Ле Таллек сыграл шесть матчей в составе «Монпелье».

источник: «РИА Новости»
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