Ле Таллек не сможет играть за сборную России

Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, получивший российское гражданство, не сможет играть за сборную России.

Об этом сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

«Неважно, сколько у человека гражданств. Если футболист заигран за национальную сборную в матчах категории «А», то играть за другую сборную он может только в исключительном порядке. Допустим, страны такой больше нет. В молодежных сборных тоже есть турниры категории «А», - цитирует юриста «РИА Новости».

Международным матчем категории «А» считается игра между двумя командами ФИФА, которые выставили на него свои первые сборные. Ле Таллек провел четыре матча в составе сборной Франции для футболистов не старше 20 лет.

Напомним, с 2014 по 2016 год футболист играл за «Мордовию». В 46 проведенных матчах он отметился одним забитым мячом.