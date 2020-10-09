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09 октября 14:37
автор: Юрий Нечаев

Бердыев не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

Специалист находится без работы больше года.

Московское «Динамо» не рассматривало кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Все сильнее кажется, что слух о приходе Бердыева создан искусственно. Источники в столичном клубе уверяют - Бердыева на самой вершине клуба как реального кандидата не рассматривали», - приводит слова Казакова «РИА Новости».

Напомним, 29 сентября пост главного тренера бело-голубых покинул Кирилл Новиков. После 10 туров динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

18 октября «Динамо» сыграет в гостях против ЦСКА.

Последним местом работы 68-летнего Бердыева был «Рубин», из которого он ушел в июне 2019 года.

источник: «РИА Новости»
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