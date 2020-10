Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти признан лучшим тренером АПЛ в сентябре.

Под руководством итальянского специалиста ливерпульский клуб одержал три победы в трех матчах.

