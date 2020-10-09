Полузащитник из Ганы Рабиу перешел в «Тамбов»

Последним клубом опорного полузащитника был «Париж», выступающий во французской Лиге 2.

В России Рабиу известен по выступлению за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». Всего в РПЛ он провел 71 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач.