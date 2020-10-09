ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 15:10
автор: Юрий Нечаев

Полузащитник из Ганы Рабиу перешел в «Тамбов»

За свою национальную сборную футболист провел 31 матч.

Полузащитник Мохаммед Рабиу стал игроком «Тамбова».

Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с 30-летним футболистом подписан по схеме 1+1.

Последним клубом опорного полузащитника был «Париж», выступающий во французской Лиге 2.

В России Рабиу известен по выступлению за «Кубань», «Анжи» и «Крылья Советов». Всего в РПЛ он провел 71 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пища для размышлений. Контрольный матч сборной России дал тренерам важную информациюЕвгения Медведева пропустит московский этап Кубка РоссииПроверка готовности. Россия проведёт контрольный матч со сборной ШвецииБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасота звезды гандбола вызвала бурные эмоции в сети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика