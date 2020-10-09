Полузащитник из Ганы Рабиу перешел в «Тамбов»

Полузащитник Мохаммед Рабиу стал игроком «Тамбова».
Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с 30-летним футболистом подписан по схеме 1+1.
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Состав #фктамбов пополнил ганский полузащитник Мохаммед Рабиу. 📌 Контракт с игроком подписан по схеме «1+1». ✍️ Рабиу уже внесен в заявочный лист нашей команды на текущий сезон. Его игровой номер – #19. Welcome to Tambov, Mohammed! 🙌 Все о карьере игрока читайте на нашем сайте ➡️ #МохаммедРабиу
Публикация от ПФК «Тамбов» (@pfctambov)