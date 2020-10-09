Матвей Сафонов: Попасть в сборную – мечта детства

- Как узнал о вызове в главную сборную? Приехали на базу, вернулись после игры, подошли и сказали: «Готовься, собирай вещи, переселяешься». По выражению лица понял, что не шутят. Приятно, что попал сюда. Это, наверное, мечта с детства. Поэтому только положительные эмоции и радость, - рассказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, что в пятницу 21-летний голкипер «Краснодара» отыграл «на ноль» в матче молодежных команд России и Эстонии (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Сафонов: «Попасть в сборную – мечта детства»— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020
Первые слова Матвея в расположении главной команды страны 🇷🇺#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6OASOk7eBl
источник: РФС