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09 октября 23:57
автор: Виктор Шарафудинов

Михаил Галактионов: Весь матч против Эстонии шел под нашу диктовку

Российская «молодежка» близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в отборочном матче ЧЕ-2021 против команды Эстонии (4:0).

Все четыре мяча россияне забили в первом тайме, а форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль.

«Очень понравилось, что с первых минут наша команда играла очень агрессивно и правильно отнеслась к этой игре, – цитирует Галактионова ТАСС. – Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче, весь матч шел под нашу диктовку. Есть небольшая неудовлетворенность из-за того, что во втором тайме не смогли реализовать свои эпизоды, нужно будет поработать над этими моментами. В целом довольны, что удалось взять три очка, двигаемся дальше, впереди еще одна игра, все понимают ее важность, надо побеждать.

Самое главное – реакция наших ребят, которые очень дисциплинированно вышли с первых минут, они большие молодцы, провели эту игру с той самоотдачей, с какой и надо действовать в составе сборной России, несмотря на то, что соперник находится на предпоследнем месте в таблице. В любом случае нужно похвалить и сборную Эстонии, которая играет открыто, не уходит в глухую оборону».

Сегодня сборная Сербии на своем поле обыграла главного конкурента россиян в борьбе за победу в группе 5 команду Польши (1:0).

Команда Галактионова лидирует, набрав в девяти матчах 20 очков.

Сборная Польши занимает вторую строчку турнирной таблицы, оставшись с 16 очками после восьми игр. Поляки 13 октября сыграют дома с болгарами, а завершат отборочный турнира 17 ноября, когда примут латвийскую сборную.

Если 13 октября молодежная сборная России на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.

В финальную часть ЧЕ-2021 выйдут девять победителей групп и пять лучших команд из числа занявших вторые места.

источник: ТАСС
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