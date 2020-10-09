Михаил Галактионов: Весь матч против Эстонии шел под нашу диктовку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в отборочном матче ЧЕ-2021 против команды Эстонии (4:0).

Все четыре мяча россияне забили в первом тайме, а форвард ЦСКА Федор Чалов сделал дубль.

«Очень понравилось, что с первых минут наша команда играла очень агрессивно и правильно отнеслась к этой игре, – цитирует Галактионова ТАСС. – Очень хорошо, что забили быстрый мяч, поэтому игра складывалась намного легче, весь матч шел под нашу диктовку. Есть небольшая неудовлетворенность из-за того, что во втором тайме не смогли реализовать свои эпизоды, нужно будет поработать над этими моментами. В целом довольны, что удалось взять три очка, двигаемся дальше, впереди еще одна игра, все понимают ее важность, надо побеждать.

Самое главное – реакция наших ребят, которые очень дисциплинированно вышли с первых минут, они большие молодцы, провели эту игру с той самоотдачей, с какой и надо действовать в составе сборной России, несмотря на то, что соперник находится на предпоследнем месте в таблице. В любом случае нужно похвалить и сборную Эстонии, которая играет открыто, не уходит в глухую оборону».

Сегодня сборная Сербии на своем поле обыграла главного конкурента россиян в борьбе за победу в группе 5 команду Польши (1:0).