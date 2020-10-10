Андрей Аршавин: Интересно будет посмотреть молодежную сборную на чемпионате Европы

- Играли уверенно и сделали то, что требовалось. Не сделали сверхусилий, просто сыграли в свою игру. Потенциал у этой сборной высокий, интересная команда. Еще перед началом отбора ожидали, что команда выстрелит. Интересно будет посмотреть на нее на чемпионате Европы, - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу молодежная сборная России разгромила команду Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы (U-21) со счетом 4:0. После этой победы российская команда, набрав 20 очков в девяти матчах, занимает первое место в группе 5.

Сборная России завершит групповой этап отборочного турнира выездной игрой против команды Латвии, которая состоится 13 октября.