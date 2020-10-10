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10 октября 07:05
автор: Владислав Корегин

Михаил Боярский: Складывается ощущение, что в действиях сборной России нет четкой стратегии

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Швеции (1:2).

– Впечатление такое: игроки у нас собраны очень хорошие, а вот команды как таковой пока, к сожалению, нет. Ошибки во втором тайме? Думаю, сказывается определенная несыгранность, опыта игры в таком составе у сборной нет. Индивидуально все хороши, претензий предъявить не к кому, а в целом не получается. Складывается ощущение, что в действиях команды нет четкой стратегии, – цитирует Боряского «РБ-Спорт».

Напомним, что 8 октября команда Станислава Черчесова уступила шведам со счетом 1:2. В составе соперников голы забили Александер Исак (21-я минута) и Маттиас Юханссон (72). Россияне ответили забитым мячом Александра Соболева (90+1).

11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией.

источник: «РБ-Спорт»
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