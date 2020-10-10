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10 октября 07:35
автор: Владислав Корегин

Новичок «Ахмата» Адуев: РПЛ отличается жестким футболом, большим количеством стыков и единоборств

Центральный полузащитник «Ахмата» Амир Адуев поделился первыми впечатлениями от Российской Премьер-лиги.

– Уровень команд хороший, я смотрю много игр по телевизору. Футбол жесткий, много стыков и единоборств. Во Франции более техничный. Что касается нашей команды, у нас хорошие футболисты. Ребята все мне помогают, огромное им спасибо. Сплоченный коллектив, это очень важно, – цитирует Адуева пресс-служба грозненцев.

Напомним, что 1 октября «Ахмат» объявил о переходе 21-летнего полузащитника из «Монпелье». Игрок подписал с клубом четырехлетний контракт. В составе французской команды он стал победителем молодежного первенства страны. За второй состав он провел шесть матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

источник: ФК «Ахмат»
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