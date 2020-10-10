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10 октября 07:50
автор: Владислав Корегин

Тренер «Спартака-2» Пилипчук: Ребята молодцы, что не опустили рук при счете 0:2 в игре с «Чайкой»

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук подвел итоги матча с «Чайкой» (1:2) в рамках 14-го тура Футбольной национальной лиги.

– Думаю, болельщикам игра понравилась. Ребята молодцы, что не опустили рук при счете 0:2 и продолжили играть дальше. Сделаем выводы и продолжим играть. Жалко только, что перед такими важными матчами мы потеряли Игнатова. В целом ничего страшного: для молодых ребят это хороший урок, – цитирует Пилипчука официальный сайт ФНЛ.

Отметим, что в составе московского клуба гол забил Виталий Шитов (79-я минута). Соперник ответил результативными ударами Алана Гочиева (41) и Владислава Кулика (64).

После 14 туров «Спартак-2» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. 13 октября подопечные Пилипчика отправятся в гости к «Крыльям Советов». Начало встречи – в 18:00 мск.

источник: ФНЛ
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