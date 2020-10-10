Тренер «Спартака-2» Пилипчук: Ребята молодцы, что не опустили рук при счете 0:2 в игре с «Чайкой»

– Думаю, болельщикам игра понравилась. Ребята молодцы, что не опустили рук при счете 0:2 и продолжили играть дальше. Сделаем выводы и продолжим играть. Жалко только, что перед такими важными матчами мы потеряли Игнатова. В целом ничего страшного: для молодых ребят это хороший урок, – цитирует Пилипчука официальный сайт ФНЛ.

Отметим, что в составе московского клуба гол забил Виталий Шитов (79-я минута). Соперник ответил результативными ударами Алана Гочиева (41) и Владислава Кулика (64).

После 14 туров «Спартак-2» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. 13 октября подопечные Пилипчика отправятся в гости к «Крыльям Советов». Начало встречи – в 18:00 мск.