Луис Суарес: Месси может остаться в «Барселоне», если в команде сменится руководство

– Из уважения к моим отношениям с Лео, я не собираюсь говорить, о чем мы говорили в то время, когда он переживал трудную и сложную ситуацию. Он хотел уйти, а клуб не желал его отпускать. Они должны были уважать его решение покинуть команду.

Возможно, Месси будет играть в другом месте, но если он снова почувствует себя комфортно, снова будет счастлив и придет другое руководство, он захочет продолжить работу в «Барселоне», – цитирует Суареса ESPN.

Напомним, что прошлым летом Месси принял решение покинуть «Барселону» и уже договорился о переходе в «Манчестер Сити». Трансфер не состоялся, поскольку «горожане» не стали платить сумму отступных, составляющую 700 миллионов евро. В конечном итоге 33-летний аргентинец остался в составе «сине-гранатовых», выразив недовольство работой президента клуба Жозепа Бартомеу.