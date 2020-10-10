Андрей Аршавин: Думаю, что Сафонов может выйти в стартовом составе на матч с Венгрией

– Черчесов опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом сезоне был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь РПЛ должен играть за первую сборную. Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы, – цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что вчера 21-летний вратарь отыграл «на ноль» в матче молодежных команд России и Эстонии (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

11 октября сборная России в рамках Лиги Наций сыграет против Турции, а тремя днями позже встретится с Венгрией.