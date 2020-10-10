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10 октября 11:11
автор: Владислав Корегин

Леонид Слуцкий: «Рубину» будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как «Краснодар»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» поделился мнением по поводу игры «быков» в нынешнем сезоне.

– «Краснодар» является одним из лидеров нашего футбола, команда укомплектована игроками высокого уровня, она играет в атакующий комбинационный футбол. Они подтвердили свой уровень в квалификации Лиги Чемпионов, пройдя в основной турнир. Так что будет непросто, но вместе с тем интересно для нашей молодой команды сыграть с таким статусным соперником, – цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.

Напомним, что после десяти туров «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. От зоны еврокубков клуб из Татарстана отделяют четыре очка.

Встреча с «Краснодаром» состоится 17 октября. Начало встречи – в 16:30 мск. Отметим, что в данном матче подопечным Слуцкого не поможет центральный полузащитник Дарко Йевтич, заработавший удаление в игре с домашней игре с «Ахматом» (1:1) в рамках десятого тура.

источник: ФК «Рубин»
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