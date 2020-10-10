Федор Чалов: Готовимся к матчу против Латвии с максимальной концентрацией

– Эйфории от победы над Эстонией нет. Игра шла до первого гола, получилось забить его быстро, а дальше уже мы получали удовольствие от матча. Все понимают, что впереди самый важный матч. Если победим, то, скорее всего, выйдем на Евро. Готовимся к Латвии с максимальной концентрацией, – цитирует Чалова пресс-служба РФС.

Напомним, что 22-летний игрок стал автором дублем в игре с Эстонией – на 21-й минуте нападающий удачно реализовал 11-метровый удар, а на 40-й ему помог отличиться его одноклубник Наир Тикнизян.

После девяти встреч молодежная сборная России занимает первое место в группе 5, набрав 20 очков. На второй строчке расположилась Польша (16 очков).

Если 13 октября российская сборная обыграет на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы.