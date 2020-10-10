Источник: Панченко может сменить «Тамбов» на тульский «Арсенал»

По информации «РИА Новости», 30-летний россиянин близок к тому, чтобы перейти в «Арсенал». Сроки контракта, а также сумма предполагаемого трансфера пока не сообщается.

Панченко стал игроком «Тамбова» 6 августа этого года после того, как у него истек контракт с «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, забив два гола и отдав один ассист. Его соглашение с тамбовчанами было подписано на три года.

Ранее форвард выступал за ЦСКА, «Мордовию», «Томь» и «Нижний Новгород».