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10 октября 13:15
автор: Владислав Корегин

Источник: Панченко может сменить «Тамбов» на тульский «Арсенал»

Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко может покинуть клуб до конца трансферного окна.

По информации «РИА Новости», 30-летний россиянин близок к тому, чтобы перейти в «Арсенал». Сроки контракта, а также сумма предполагаемого трансфера пока не сообщается.

Панченко стал игроком «Тамбова» 6 августа этого года после того, как у него истек контракт с «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, забив два гола и отдав один ассист. Его соглашение с тамбовчанами было подписано на три года.

Ранее форвард выступал за ЦСКА, «Мордовию», «Томь» и «Нижний Новгород».

источник: «РИА Новости»
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