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10 октября 13:30
автор: Владислав Корегин

Экс-защитник «Спартака» Кульков скончался в возрасте 55 лет

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Василий Кульков ушел из жизни на 55-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

– Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича, – сказал председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

Напомним, что Кульков выступал за красно-белых с 1989-го по 1991 год, а затем в 1995 и 1997 годах. В общей сложности он провел за московский 121 матч и забил четыре мяча. Вместе со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат СССР 1989 года, а также чемпионат России 1997 года.

Помимо «Спартака», футболист защищал цвета «Зенита», «Бенфики» и «Крыльев Советов».

источник: ФК «Спартак»
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