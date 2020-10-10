Экс-защитник «Спартака» Кульков скончался в возрасте 55 лет

– Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича, – сказал председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.

Напомним, что Кульков выступал за красно-белых с 1989-го по 1991 год, а затем в 1995 и 1997 годах. В общей сложности он провел за московский 121 матч и забил четыре мяча. Вместе со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат СССР 1989 года, а также чемпионат России 1997 года.

Помимо «Спартака», футболист защищал цвета «Зенита», «Бенфики» и «Крыльев Советов».