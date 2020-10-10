Наир Тикнизян: Молодежная сборная России делает все возможное, чтобы выйти на Евро-2021

– Впечатления самые лучшие. Думаю, мы выполнили тренерскую установку. На поле вышла команда, единое целое. У нас одна цель, одни мысли. Мы делаем все возможное, чтобы выйти на Евро, где будем защищать честь страны. Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии, – цитирует Тикнизяна пресс-служба РФС.

Отметим, что в игре с Эстонией 21-летний россиянин отметился голевой передачей на своего одноклубника Федора Чалова.

После девяти встреч молодежная сборная России набрала 20 очков и укрепила свое лидерство в группе 5, набрав 20 очков. На второй строчке расположилась Польша (16 очков).

Если подопечные Михаила Галактионова наберут максимум очков в игре с Латвией (13 октября), то команда гарантирует себе выход в финальную часть чемпионата Европы.