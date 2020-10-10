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10 октября 15:29
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Геркус: Мозес мог оказаться в «Спартаке» еще в прошлом сезоне

СМИ утверждают, что футболист сборной Нигерии продолжит карьеру в московском клубе.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий переход Виктора Мозеса из лондонского «Челси» в московский «Спартак».

«В прошлом году, когда Виктор Мозес был в аренде в «Фенербахче», у него уже был шанс перейти в «Спартак», – написал Геркус в своем телеграм-канале. – После удачного трансфера Джордана Ларссона его агенты, представляющие крупнейшее американо-голландское агенство Wasserman, предложили игрока в аренду. Но на тот момент Томас Цорн не смог получить на эту сделку внутреннего одобрения в клубе.

Внутренние расклады в «Спартаке», красно-белая игра престолов – тема отдельного рассказа.

Сейчас «Спартак» вернулся к идее с Мозесом. Переход (если медосмотр пройдёт удачно и ничего не сорвется, то сегодня подписание) на условиях аренды с заключением нового контракта со «Спартаком» на заранее обговоренных условиях».

В минувшем сезоне Мозес, права на которого принадлежат «Челси», выступал за стамбульский «Фенербахче» и миланский «Интер». В чемпионате Турции нигериец сыграл шесть матчей, забив один гол и сделав один результативный пас, а в серии А отметился пятью ассистами в 12 встречах.

источник: Телеграм-канал «Геркус FM»
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