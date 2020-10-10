Мишель Платини: Я бы не стал вводить VAR. Это плохая идея

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он не стал бы вводить VAR, если бы дисквалификация не помешала ему возглавить ФИФА.

«Я по-прежнему считаю, что VAR – плохая идея, потому что это не часть нашей философии, которая заключается в том, что ошибки являются неотъемлемой частью игры, – отметил Платини в интервью для La Gazzetta dello Sport. – Возможно, эта система устранила несколько проблем, но зато создала другие. Если вы используете VAR для определения офсайда – это хорошо, потому что их положение «вне игры» сложно обнаружить, но нет необходимости применять VAR, чтобы определять нарушения правил. Рефери могут справляться сами.

Я бы не стал вводить VAR. Я бы сделал все, чтобы показать людям, что это ошибка. Футбол — это человеческий спорт для людей, и ему не нужно телевидение».

Платини был отстранен от футбольной деятельности из-за коррупции в 2015 году.