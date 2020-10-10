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10 октября 18:13
автор: Виктор Шарафудинов

Норманн собирается в январе покинуть «Ростов», чтобы продолжить карьеру в Англии

Полузащитник сборной Норвегии перешел в ростовский клуб в январе 2019 года из «Брайтона».

Норвежское издание VG сообщает, что в январе следующего года Матиас Норманн собирается покинуть ФК «Ростов» и намерен продолжить карьеру в одном из клубов в АПЛ.

Накануне закрытия трансферного окна в Западной Европе в начале нынешнего месяца у 24-летнего норвежца были приглашения из лондонского «Фулхэма» и «Саутгемптона», но «Ростов» отказался продавать своего футболиста.

«Я готов к тому, чтобы сделать следующий шаг», – заявил Норманн в интервью норвежским журналистам.

При этом агент полузащитника Имад Эль-Хаммиши утверждает, что уже в январе Матиас может сменить команду, поскольку в будущем «Ростов» будет более сговорчив в переговорах.

В январе 2019 года Норманн перешел в ростовский клуб из английского «Брайтона» за 1,7 млн евро. В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал одну результативную передачу в девяти играх РПЛ.

8 октября в матче отборочного турнира Евро-2020 Норвегия – Сербия (1:2) Матиас забил свой первый гол в составе национальной сборной.

источник: VG
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