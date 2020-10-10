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10 октября 20:49

Испания – Швейцария. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы Испании и Швейцарии на матч третьего круга группового этапа Лиги наций.

Испания: де Хеа, Навас, Пау Торрес, Рамос, Бускетс, Мерино, Дани Ольмо, Гайя, Фати, Торрес, Оярсабаль.

Запасные: Аррисабалага, Унай Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Э. Гарсия, Родри, Родриго, Серхи Роберто.

Швейцария: Зоммер, Бенито, Видмер, Шер, Эльведи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Соу, Мехмеди.

Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.

Добавим, что встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано» 10 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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