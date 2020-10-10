Гол Малиновского не спас сборную Украины от поражения в матче с Германией

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У немецкой команды голами отметились Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49), в составе украинской команды отличился Руслан Малиновский (76, пен).

После этой игры Украина, потерпевшая второе поражение на турнире, с тремя очками опустилась на третье место в группе 3 Лиги А, а Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку.

В следующем матче Украина на своем поле 13 октября сыграет против сборной Испании, а Германия в тот же день дома примет команду Швейцарии.

Лига наций

Лига А

Группа 3

Украина – Германия – 1:2 (0:1)