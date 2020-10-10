ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 23:36

Гол Малиновского не спас сборную Украины от поражения в матче с Германией

Сборная Украины уступила команде Германии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У немецкой команды голами отметились Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49), в составе украинской команды отличился Руслан Малиновский (76, пен).

После этой игры Украина, потерпевшая второе поражение на турнире, с тремя очками опустилась на третье место в группе 3 Лиги А, а Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку.

В следующем матче Украина на своем поле 13 октября сыграет против сборной Испании, а Германия в тот же день дома примет команду Швейцарии.

Лига наций
Лига А
Группа 3

Украина – Германия – 1:2 (0:1)

Голы: Малиновский, 76 (пен). – Гинтер, 20. Горетцка, 49.

Украина: Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновский, Цыганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.

Предупреждения: Малиновский (41), Кроос (53), Гинтер (84).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на этапе Кубка России в соревнованиях спортивных парС Турцией – по бразильской системе. Расклады перед матчем сборной России в Лиге НацийВ Москве открыт дилерский центр Jaguar Land Rover «Major Новая Рига» в новом формате ARCHБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТрусову откровенно засудили в Москве
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика