Маттиас Гинтер: Понимаем, что сыграли с Украиной не лучшим образом, но главным было победить

- Матч получился так себе. Понимаем, что сыграли не лучшим образом, но главным было победить. Мы были далеки от своего максимума. Что касается моего гола, то тут 90 процентов заслуги принадлежит Тони Рюдигеру, - приводит слова Гинтера пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы 3 Лиги А. В следующем туре немецкая команда на своем поле примет сборную Швейцарии.