Андрей Шевченко: Я доволен самоотдачей игроков в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от команды Германии в матче Лиги наций.

«Я очень доволен самоотдачей игроков, выполнением плана на игру. Германия – очень приличная команда в плане контроля мяча, с быстрыми и сильными футболистами. Надо было бороться, работать и играть в свой футбол. Местами получалось хорошо, местами не очень.

Сегодня в составе были ребята, уже не дебютанты, но по 18-19 лет, которые еще не нюхали пороха. Эти игры дадут им возможность ощутить этот уровень и понять, к чему нужно стремиться», — приводит слова специалиста Tribuna.

Напомним, сборная Украины в Киеве в матче третьего тура группового этапа Лиги наций уступила команде Германии со счетом 1:2.

Украинцы, потерпевшие второе поражение на турнире, с тремя очками опустились на третье место в группе 3 Лиги А, а немцы, одержав первую победу в текущем розыгрыше, с пятью очками поднялись на вторую строчку.