Воспитанник «Сантоса» Робиньо в третий раз вернулся в родной клуб

Бразильский нападающий Робиньо подписал контракт с «Сантосом».

Соглашение с футболистом рассчитано на пять месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

Робиньо является воспитанником «Сантоса». В родной клуб он вернулся уже в третий раз за карьеру. Вместе с «Сантосом» Робиньо выигрывал чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.