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11 октября 08:17
автор: Юрий Нечаев

Воспитанник «Сантоса» Робиньо в третий раз вернулся в родной клуб

В январе бразильцу исполнится 37 лет.

Бразильский нападающий Робиньо подписал контракт с «Сантосом».

Соглашение с футболистом рассчитано на пять месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Робиньо является воспитанником «Сантоса». В родной клуб он вернулся уже в третий раз за карьеру. Вместе с «Сантосом» Робиньо выигрывал чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Последним клубом бразильца был турецкий «Башакшехир», за который он в прошлом сезоне провел 25 матчей.

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