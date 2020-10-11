«Манчестер Юнайтед» задумался об увольнении Сульшера

«Манчестер Юнайтед» может уволить Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды.

The Mirror сообщает, что основным кандидатом на замену норвежца является Маурисио Почеттино. Аргентинец был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года и с тех пор находится без работы.

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон. В трех стартовых турах чемпионата Англии команда Сульшера потерпела два поражения и одержала одну победу. С тремя очками «красные дьяволы» занимают 16-е место в АПЛ.