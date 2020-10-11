Энрике - после победы над Швейцарией: Мы знали, что это будет сложный матч

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился эмоциями после победы над командой Швейцарии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

«То, что у сборной Швейцарии одно очко, не отражает их реальный уровень. Мы знали, что это будет сложный матч.

Большую часть игры мы провели очень хорошо. Я очень доволен решающим отрезком встречи в исполнении моей команды. Мы атаковали и находились на чужой половине поля, не позволяя им создавать моменты», - цитирует Энрике Marca.

Напомним, испанцы на своем поле обыграли Швейцарию со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет Микель Оярсабаль.

После этой встречи сборная Испании, набрав семь очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Швейцария, потерпев второе поражение на турнире, с одним очком занимает четвертую строчку.