Караваев - о поражении от Германии: Сборная Украины хочет играть на самом высоком уровне

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от команды Германии в матче Лиги наций.

«Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать. Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Украины в Киеве в матче третьего тура группового этапа Лиги наций уступила команде Германии со счетом 1:2.

Украинцы, потерпевшие второе поражение на турнире, с тремя очками опустились на третье место в группе 3 дивизиона А. Немцы, одержав первую победу в текущем розыгрыше, с пятью очками поднялись на вторую строчку.

В следующем матче Украина на своем поле 13 октября сыграет против сборной Испании, а Германия в тот же день дома примет команду Швейцарии.