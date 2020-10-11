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11 октября 09:31
автор: Юрий Нечаев

Караваев - о поражении от Германии: Сборная Украины хочет играть на самом высоком уровне

Украинцы потерпели второе поражение в Лиге наций.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от команды Германии в матче Лиги наций.

«Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать. Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Украины в Киеве в матче третьего тура группового этапа Лиги наций уступила команде Германии со счетом 1:2.

Украинцы, потерпевшие второе поражение на турнире, с тремя очками опустились на третье место в группе 3 дивизиона А. Немцы, одержав первую победу в текущем розыгрыше, с пятью очками поднялись на вторую строчку.

В следующем матче Украина на своем поле 13 октября сыграет против сборной Испании, а Германия в тот же день дома примет команду Швейцарии.

источник: UEFA (УЕФА)
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