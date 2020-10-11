Рахимов стал новым главным тренером «Уфы»

Новым главным тренером «Уфы» назначен Рашид Рахимов.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) October 11, 2020
Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды).
Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi
55-летний Рахимов ранее возглавлял «Амкар» и «Локомотив», а последним местом работы специалист был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года.