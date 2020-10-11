Рахимов стал новым главным тренером «Уфы»

55-летний Рахимов ранее возглавлял «Амкар» и «Локомотив», а последним местом работы специалист был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года.

Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»! Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды). Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! pic.twitter.com/5gqbQaqoBi

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в десяти матчах. После неудачного старта сезона в отставку был отправлен Вадим Евсеев.

Добавим, что 17 октября уфимцы сыграют в гостях с «Локомотивом».