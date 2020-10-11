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11 октября 10:22
автор: Юрий Нечаев

Рахимов стал новым главным тренером «Уфы»

Специалист постарается спасти команду от вылета из РПЛ.

Новым главным тренером «Уфы» назначен Рашид Рахимов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

55-летний Рахимов ранее возглавлял «Амкар» и «Локомотив», а последним местом работы специалист был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в десяти матчах. После неудачного старта сезона в отставку был отправлен Вадим Евсеев.

Добавим, что 17 октября уфимцы сыграют в гостях с «Локомотивом».

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