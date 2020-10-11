Депай готов покинуть «Лион» в январе

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай заявил, что может покинуть французский клуб в зимнее трансферное окно.

«Мне 26 лет, и мой следующий трансфер не будет стоить почти ничего. Стоит ожидать, что клубы будут интересоваться мной. Скоро январское трансферное окно. Посмотрим, как все сложится. Я не говорю, что точно уйду из «Лиона», но возможность интереса от других клубов значительно повышается», — цитирует футболиста Goal.com.

Напомним, в летнее трансферное окно Депая хотела приобрести «Барселона». В услугах форварда был лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Рональд Куман, хорошо знакомый с футболистом по совместной работе в сборной Нидерландов.

Добавим, что Депай перешел в «Лион» в 2017 году. В текущем сезоне нападающий провел за клуб шесть матчей и забил четыре гола.