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11 октября 11:13
автор: Юрий Нечаев

Депай готов покинуть «Лион» в январе

Контракт форварда рассчитан до июня 2021 года.

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай заявил, что может покинуть французский клуб в зимнее трансферное окно.

«Мне 26 лет, и мой следующий трансфер не будет стоить почти ничего. Стоит ожидать, что клубы будут интересоваться мной. Скоро январское трансферное окно. Посмотрим, как все сложится. Я не говорю, что точно уйду из «Лиона», но возможность интереса от других клубов значительно повышается», — цитирует футболиста Goal.com.

Напомним, в летнее трансферное окно Депая хотела приобрести «Барселона». В услугах форварда был лично заинтересован новый главный тренер каталонцев Рональд Куман, хорошо знакомый с футболистом по совместной работе в сборной Нидерландов.

Добавим, что Депай перешел в «Лион» в 2017 году. В текущем сезоне нападающий провел за клуб шесть матчей и забил четыре гола.

источник: Goal.com
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