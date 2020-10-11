Элдор Шомуродов: Я с детства мечтал играть в Европе

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал о том, как состоялся его переход в «Дженоа».

«Все произошло очень быстро. Позвонил Кахор Муминов (представитель ProSport Management) и сказал: есть такой вариант. Я сразу согласился. У меня с детства мечта: играть в Европе. Я изначально к этому стремился. Не важно, в какой стране или команде, просто хотел попробовать себя именно там и посмотреть, на что я способен», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Напомним, в «Ростов» Шомуродов перешел в 2017 году. Всего за клуб он провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

25-летний нападающий подписал контракт с «Дженоа» до 2024 года.