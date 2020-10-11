Генеральный директор «Уфы» озвучил задачи Рахимова на посту главного тренера команды

Генеральный директор »Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

«Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Задача перед ним одна - вывести «Уфу» из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», - цитирует Шайбекова ТАСС.

55-летний Рахимов ранее возглавлял «Амкар» и «Локомотив», а последним местом работы специалист был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в десяти матчах. После неудачного старта сезона в отставку был отправлен Вадим Евсеев.

Добавим, что 17 октября уфимцы сыграют в гостях с «Локомотивом».