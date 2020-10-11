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11 октября 11:43
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Уфы» озвучил задачи Рахимова на посту главного тренера команды

Уфимцы находятся на предпоследнем месте в РПЛ.

Генеральный директор »Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

«Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Задача перед ним одна - вывести «Уфу» из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», - цитирует Шайбекова ТАСС.

55-летний Рахимов ранее возглавлял «Амкар» и «Локомотив», а последним местом работы специалист был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в десяти матчах. После неудачного старта сезона в отставку был отправлен Вадим Евсеев.

Добавим, что 17 октября уфимцы сыграют в гостях с «Локомотивом».

источник: ТАСС
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