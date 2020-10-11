Коутиньо рассказал, чему научился в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о том, что ему дала аренда в «Баварии».

«Я вернулся в «Барселону» с огромным желанием прогрессировать. Хочу работать и приносить пользу команде.

Главное, что я подчерпнул из аренды в «Баварии» - это необходимость много работать. Я много трудился над физикой, поэтому сейчас себя чувствую хорошо. В «Баварии» упор делается на интенсивность тренировок. Многие игроки развиваются в этом плане в мюнхенском клубе», - цитирует Коутиньо Globoesporte.

Напомним, 28-летний бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Баварии», за которую сыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

Вернувшись в «Барсу», в новом сезоне Коутиньо забил один мяч и дважды ассистировал партнерам в трех играх.