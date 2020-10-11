ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 13:36
автор: Юрий Нечаев

Коутиньо рассказал, чему научился в «Баварии»

Бразилец помог мюнхенскому клубу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о том, что ему дала аренда в «Баварии».

«Я вернулся в «Барселону» с огромным желанием прогрессировать. Хочу работать и приносить пользу команде.

Главное, что я подчерпнул из аренды в «Баварии» - это необходимость много работать. Я много трудился над физикой, поэтому сейчас себя чувствую хорошо. В «Баварии» упор делается на интенсивность тренировок. Многие игроки развиваются в этом плане в мюнхенском клубе», - цитирует Коутиньо Globoesporte.

Напомним, 28-летний бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в «Баварии», за которую сыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

Вернувшись в «Барсу», в новом сезоне Коутиньо забил один мяч и дважды ассистировал партнерам в трех играх.

источник: globoesporte.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссовер Toyota RAV4 стал бесцеллером марки в России по итогам сентябряАлександра Трусова впервые исполнила тройной аксель на соревнованияхЕвгений Семененко стал победителем в короткой программе на втором этапе Кубка РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика