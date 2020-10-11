Игорь Акинфеев: Дивеев вырастет в защитника европейского уровня

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о прогрессе защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Пускай Дивеев меня не слушает, но поставлю ему большой плюс, потому что действительно человек прогрессирует. Пускай и с какими-то ошибками, но самое главное - голова на плечах есть. Через пару-тройку лет он вырастет в защитника европейского уровня », - цитирует Акинфеева клубная пресс-служба.

Напомним, Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году.

В текущем сезоне 21-летний центральный защитник провел за красно-синих шесть матчей и сделал одну результативную передачу.