Кейн может пропустить матч с Бельгией из-за травмы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может пропустить матч против команды Бельгии в рамках группового этапа Лиги наций.

Sky Sports сообщает, что форвард «Тоттенхэма» получил повреждение на тренировке.

Напомним, сборные Бельгии и Англии играют в группе 2 дивизиона А Лиги наций. В двух стартовых турах бельгийцы одержали две победы и с шестью очками возглавляют квартет. Англичане набрали четыре очка и расположились на второй позиции.

Матч Англия - Бельгия состоится сегодня, 11 октября, на стадионе «Wembley». Начало - в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что за «Тоттенхэм» Кейн в текущем сезоне провел четыре матча и забил три гола.