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11 октября 14:26
автор: Виктор Шарафудинов

«Рубин» отказался продавать своих лидеров в «Краснодар» и ЦСКА

Леониду Слуцкому нужен качественный состав в казанской команде.

Во время работы трансферного окна «Рубин» отказался продавать в «Краснодар» и ЦСКА своих основных игроков.

По информации «Бизнес Online», «Краснодар» в поисках усиления под Лигу чемпионов собирался приобрести полузащитников Хвичу Кварацхелию и Дениса Макарова, а ЦСКА предлагал около восьми миллионов евро за хорватского защитника Филиппа Уремовича.

«Краснодар» готов был заплатить за игрока 10 млн евро за Кварацхелию, но «Рубин» ответил отказом. Казанцы считают, что потенциальная цена за Хвичу гораздо выше, а также хотят стать трамплином для его переезда в Европу», – сказано в публикации.

По поводу Макарова сказано, что конкретных предложений «Рубин» не получал, но на уровне предварительного обсуждения речь шла о сумме транфсера от двух до трех миллионов евро. При этом казанцы сразу обозначили, что не намерены продавать игрока.

В первых десяти турах чемпионата РПЛ «Краснодар» и «Рубин» набрали по 15 очков и занимают восьмое и девятое места.

ЦСКА идет на третьей позиции с 19 очками. У лидеров «Зенита» и «Спартака» по 21.

источник: «БИЗНЕС Online»
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