«Уфа» надеется приобрести известного нападающего до закрытия трансферного окна

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал о ближайших планах по усилению состава команды.

«В команде есть определенный костяк, есть кому играть, есть молодежь, которая, уверен, заиграет, у всех хорошие перспективы, – отметил Мурзагулов в интервью ТАСС. – При этом, конечно, смотрим на футболистов для основы, для усиления именно стартового состава. Нам точно нужен хороший нападающий, да и в каждую линию, кроме вратарской, необходимо по одному солидному футболисту. Кандидаты есть, ведется работа в этом направлении, имена известные, но называть пока их не буду».

55-летний Рахимов, ранее тренировавший «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

«Уфа» после десяти туров занимает предпоследнее 15-е место, набрав шесть очков.