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11 октября 15:02
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Аршавин: Турки плохо играют на выезде. Все за сборную России

Матч третьего тура Лиги наций начнется в Москве в 21:45 по московскому времени.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей игры национальной команды против сборной Турции.

Матч состоится сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Лига наций – непонятный турнир, непонятно, кто за что борется. Наши две игры выиграли, у них есть цель занять первое место. Турки, как и греки, плохо играют на выезде, все за нас. Наша сборная играет в организованный футбол, будем стараться проводить быстрые атаки. Ждать ли обилия голов? На грани будет, 2:1, 2:0, такой счет», – рассказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

После двух туров сборная России лидирует в группе 3 дивизиона B, набрав шесть очков. У Венгрии – три, а у Турции и Сербии – по одному.

В параллельной встрече сербская сборная примет в Белграде венгров.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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