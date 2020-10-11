Андрей Аршавин: Турки плохо играют на выезде. Все за сборную России

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящей игры национальной команды против сборной Турции.

Матч состоится сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Лига наций – непонятный турнир, непонятно, кто за что борется. Наши две игры выиграли, у них есть цель занять первое место. Турки, как и греки, плохо играют на выезде, все за нас. Наша сборная играет в организованный футбол, будем стараться проводить быстрые атаки. Ждать ли обилия голов? На грани будет, 2:1, 2:0, такой счет», – рассказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

После двух туров сборная России лидирует в группе 3 дивизиона B, набрав шесть очков. У Венгрии – три, а у Турции и Сербии – по одному.

В параллельной встрече сербская сборная примет в Белграде венгров.